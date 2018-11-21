Köy çocukları için örüyorlar

Hayata geçirdiği projelerle dikkat çeken Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu uygulamaya başladığı yeni projesiyle öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmesine hem de paylaşımcı olmalarına katkı sağlıyor. 'Çalışkan çocuklar örüyor' adlı projede öğrenciler kendi hazırladıkları özel bir teknikle ördükleri atkıları başka okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerle paylaşacak.

'Çalışkan çocuklar örüyor' projesi kapsamında kendilerine has bir örgü tekniği geliştiren öğrencilerin yoğurt kapları, farklı küçük kaplar, doktorların dili bastırmak için kullandıkları Abeslang çubuklarını kullanarak ördükleri atkılar göz kamaştırdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu tarafından hazırlanan projeyle birlikte öğrenciler tüketici olmak yerine üretici olmaya yönlendiriliyor. Sınıf içindeki serbest etkinlik derslerinde yaptıkları çalışma ile öğrenciler bir taraftan kendilerine terapi uygularken bir taraftan da ortaya çıkardıkları çalışmalarını Manisa'nın ücra köşelerinde eğitim gören kendileri gibi öğrenci arkadaşlarıyla paylaşacaklar.

Sınıf Öğretmeni Güler Akman, projeyi Alanya'da öğretmenlik yapan Fatma Ayan'dan duyduklarını söyledi. Akman, “Herkes örüyor. Bizimkiler de örer mi diye baktık. Gerçekten tüketim toplumunda üretken olabilmesi, mutlu olabilmesi, enerjilerini o şekilde dönüştürebilmeleri çok güzel oldu. Çok da kabul gördü. Bitirenler tekrar başladı” dedi.

Akman, malzeme olarak yoğurt kabı, küçük kapları seçtiklerini ifade ederek, doktorların kullandığı tahta çubuklar ve örgünün yer aldığını kaydetti. Genelde örgü tehlikeli olmasına rağmen bu kullanılan malzemelerin tehlikeli olmadığını belirten Akman, “Çok güzel düşünmüşler. Tehlikesi olmayan bir aktivite ve öğrenciler örerken çok mutlu. Kendilerine güvenleri de artıyor. Okula bağlılıkları daha bir pozitif şekle dönüştü. Beden eğitiminde dışarıda sürekli top oynamak isteyen çocuk ben çıkmayacağım örgü öreceğim diyor. Ben o kadar şaşırdım ki beklemediğimiz bir şey. Zorunlu değil. proje yeni başladı ama veliler duyar duymaz hemen destek verdi. Çocuklarına gerekli malzemeleri temin etmeye başladılar” diye konuştu.

Halil Yurtseven İlkokulu olarak yeni bir projeyi daha hayata geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını vurgulayan Okul Müdürü Ayşen Oğuz, yapılan bu çalışma ile çocuklardaki dikkat dağınıklığını engellemeyi ve sabırlı olmayı öğrenmelerini amaçladıklarını belirtti. Oğuz, “Çocukların evdeki boş zamanlarında teknoloji bağımlılığını azaltmak için bu tür etkinlikleri çeşitlendirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çocukların bu tür etkinliklerde ortaya çıkardıkları eserlerle çok mutlu oldukları ve kendilerine olan güven duygularının geliştiğini gözlemledik. Öğrencilerimizin yeni bir şeyler keşfetmenin, yardımlaşma duygusunun geliştiğini vermiş olduğu mutluluğu Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Diğer okullara da örnek olmak istiyoruz. Öğrencilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra diğer örgülerini köylerde eğitim gören öğrencilere gönderecekler. Talep eden olursa da onlara öğretmeye gideriz.” dedi.

Yapılan çalışmadan çok mutlu olduklarını kaydeden öğrenciler ise ilk başlarda zorlandıklarını artık eğlenerek yaptıklarını belirtti. Ortaya çıkan atkıları köylerdeki çocuklara göndereceklerini kaydeden minik öğrenciler, bütün çocukların soğuk havalarda sıcacık olmalarını istediklerini söyledi.