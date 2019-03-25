Köy çocuklarını oyuncaklarla mutlu edecekler

Hayata geçirdiği projelerle öğrencilerin kendilerini geliştirmesini sağlayan ve köy okullarındaki öğrencileri mutlu eden Halil Yurtseven İlkokulu, ‘Oyuncaksız çocuk kalmasın' projesine devam ediyor. 8 yıldır devam eden proje kapsamında 15 köy okulundaki çocuklara oyuncak yardımında bulunan öğrenciler, bu yıl da topladıkları oyuncaklarla 3 köy okulundaki çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde mutlu edecekler.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Halil Yurtseven İlkokulu 8 yıldır devam eden 'Oyuncaksız çocuk kalmasın' projesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 3 köy okulundaki çocukları daha mutlu edecek. Şimdiye kadar 15 köy okuluna binlerce oyuncak gönderen öğrenciler çocuk bayramı öncesi 3 köy okuluna yaklaşık bin adet oyuncak gönderecek. Oyuncak kampanyasına destek veren öğrenciler okulda düzenlenen törenle teşekkür belgelerini aldı.

Öğrencilerden Alperen Bozarslan, “Şimdi biz bu oyuncakları aldık ve köylerde oyuncağı olmayan arkadaşlarımıza vereceğiz. Onlar için bunları topladık. Hiçbir çocuk oyuncaksız kalmasın” derken okulun 3/C sınıfı öğretmeni Hatice Nesil, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşıyor. Köylerimizde oyuncağı olmayan çocukları bir nebze de olsa sevindirebilirsek, güldürebilirsek diye böyle bir kampanya başlattık. Evlerimizde duran yeni oyuncakları alıp onlara çocuk bayramı öncesinde bir sevinç yaşatalım istedik. Onları ne kadar mutlu edebilirsek bizler de o kadar mutlu olacağız” diye konuştu.

Harçlıklarıyla oyuncak aldılar

Halil Yurtseven İlkokulu Müdürü Ayşen Oğuz ise, “8 yıldır uyguladığımız bir proje. Artık geleneksel hale geldi. Bugüne kadar 15 tane köy okulumuza yardımcı olduk. Bu yıl da en az 3 tane okulumuza yardım etmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 1000 oyuncakla bu projeyi bu yıl sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin kimisi harçlıklarıyla oyuncak aldı, kimileri de evlerindeki oyuncakları getirdi. Köy çocuklarını 23 Nisan'daki Çocuk Bayramı öncesi mutlu etmek istiyoruz” dedi.