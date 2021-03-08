Krosçular Salihli'de koştu

Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 80 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Kros İl Şampiyonası Salihli'de yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Atletizmi Geliştirme Projesi kapsamında 80 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Kros İl Şampiyonası düzenlendi. Gümüş Çayı Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen şampiyonaya Yunusemre, Şehzadeler, Akhisar, Turgutlu, Kırkağaç ve Salihli'den sporcular katılırken, sporcular madalya kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

15 hakem ve Gençlik Merkezi gönüllü gençlerin görev aldığı yarışmada U14 kızlar kategorisinde 1. Sıla Çakıcı, 2. Elanur Ogün 3. Meryem Baysak, U14 erkekler kategorisinde 1. Arda Ekmekçi, 2. Ahmethan Başar, 3. Halil Yıldız, U16 kızlar kategorisinde 1. İrem Öztürk, 2. Nazife Tuncer, 3. Hiranur Dirgen, U16 erkekler kategorisinde 1. Hasan Uzun, 2. Mehmet Okan, 3. Mustafa Can Akbülen, U18 kızlar kategorisinde 1. Güneş Şase, 2. Aysun Ağdeve, 3. Fatma Sağman, U18 erkekler kategorisinde ise 1. Mehmet Ilter, 2. Ercan Namal, 3. Murat Kaya oldu. Takım sıralamasında ise şampiyon 1922 Salihli Gençlik ve Spor Kulübü olurken, 2. Akhisar Gençlik ve Spor Kulübü, 3. Manisa il Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Törende konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, “Atletizm branşının ilçemizde gelişimini çok önemsiyoruz. Çünkü atletizm sporun atasıdır. Kros İl Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık, önümüzde Nisan ayında 13 ilin katılımıyla yapılacak olan 2. kademe grup kros müsabakasına da yine ilçemizde yapılacak” dedi. İl şampiyonasında kürsüye çıkan sporcuların Balıkesir'de yapılacak olan grup müsabakalarına katılacağını belirten Ayaz, sporculara başarılar diledi.

İl şampiyonasında başarılı olan sporculara madalyalarını ise Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, idareci ve antrenörler tarafından takdim edildi.