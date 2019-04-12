Kuaförlük öğrencilerinden kardeşlerine gönüllü tıraş

Manisa'da 5 yıldan bu yana devam eden "Hem Meslek Hem Destek" projesi kapsamında Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi ya da talep eden ilkokul öğrencilerine ücretsiz saç bakım hizmeti sağlayarak, hem sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor hem de deneyim kazanıyorlar.

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi Kuaförlük Bölümünde okuyan 12 öğrenci, Taytanlı İlhan İlkokulunda öğrenci kardeşlerine ücretsiz tıraş hizmeti sundu. Manisa'da yaklaşık 5 yıldır devam eden "Hem Meslek Hem Destek" projesi kapsamında yılda ortalama 500 öğrenciye saç bakımı yapan Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin bu kez durağı Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Taytanlı İlhan İlkokulu oldu. Merkezin son sınıf kuaförlük öğrencilerinden oluşturulan 12 kişilik ekip, çevre okullarda öncelikle ihtiyaç sahibi olmak üzere istekli öğrencilere saç bakımı ve kesimi hizmeti verdi. 2 saatte 80 öğrenciye saç bakımı yapıldı.

Okul yönetiminden projeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu proje ile mesleki eğitim öğrencilerinin beceri, görgü ve deneyimlerini artırarak mesleki açıdan daha iyi gelişmelerini sağlamak ayrıca okulumuzu, mesleğimizi tanıtmayı amaçladık. Herhangi bir ücret ve karşılık beklemeden hizmet etmenin, iyilik yapmanın insana katacağı değerleri kazanabilmenin önemini göstermek istedik”