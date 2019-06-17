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Küçük basketbolcular kampa uğurlandı

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, 2008 doğumlu Küçük Erkek Basketbol takımını kampa uğurladı.

Balıkesir Erdek'te düzenlenecek olan kampta özel bir turnuvaya da katılacak olan küçük basketbolcular, turnuvadan başarı ile ayrılmayı hedefliyor.


Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz: "Genç sporcularımıza hem iyi tatiller hem de başarılı bir kamp dönemi geçirmelerini diliyorum." dedi. Balıkesir Erdek'te düzenlenecek ve 21 Haziran Cuma gününe kadar sürecek olan kampta özel bir turnuvaya katılacak olan küçük basketbolcular sabah erken saatlerde belediye önünden Erdek'e hareket etti.

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