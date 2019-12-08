İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçük tüpte pişirilen çay evi küle çevirdi

Manisa’nın Kula ilçesinde küçük tüpte pişirilen çay, tüpün üzerinden devrilince yangın çıkardı.

Manisa'nın Kula ilçesinde küçük tüpte pişirilen çay, tüpün üzerinden devrilince yangın çıkardı. Kısa sürede evin her tarafını saran alevler nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, saat 09.30 sıralarında Kula'ya bağlı Narıncalı Süleyman Mahallesi Çokkalılar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet T. (45) isimli vatandaş, sabah saatlerinde kahvaltı yapmak için evin salon kısmında küçük tüp üzerinde çay pişirmeye başladı. Çay pişirdiği esnada bir anda rahatsızlanan Ahmet T., rahatsızlığını geçirmek için evden dışarı çıktığında küçük tüp üzerinde bulunan çaydanlık devrildi. Çaydanlık ve tüpün devrilmesiyle bir anda yükselen alevler, evin her tarafını sardı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede evin etrafını saran alevler, başka bir eve sıçramadan söndürülürken, yangın dolayısıyla ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.