Kula aşığı Zabun Kula'yı tanıtmaya devam ediyor

Manisa'nın Kula ilçesinde uzun süre öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra Kula'da gönüllü olarak rehberlik yapan Hüseyin Zabun ve beraberindeki ekibi, her türlü şartlarda Kula'ya gelen yerli ve yabancı turistlere Kula'yı tanıtıyor.

Kula'da uzun yıllar öğretmenlik yapan ve emekli olduktan sonra Kula'da gönüllü olarak rehberlik yaparak Kula'nın tanıtılmasına büyük katkı sağlayan, kuşçu Zabun Hoca olarak da bilinen Hüseyin Zabun, beraberindeki rehberler Mehmet Ali Karasöğüt ve Murat Ördek ile birlikte Kula'ya gelen yerli ve yabancı turistlere fedakarca rehberlik yapıyor. Kula'nın tanıtılması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmalarla Kula'da tanınan bir isim olan Zabun hoca, beraberindekiler ile birlikte Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO tescilli Jeopark alanının bulunduğu Kula'ya gelen turistlere yağmur, çamur demeden tanıtım yapmaya gayret ediyor.

Zabun ve ekibi geçtiğimiz hafta sonunda Kula'nın tarihi ve turistik yapısını yerinde incelemek için Kula'ya gelen İzmir Gaziemir ve Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve yetkililerine, olumsuz hava şartlarına rağmen Kula'yı tanıttı. Her türlü hava şartlarına karşı yanında şemsiyeleri ile gelen turistlere Kula'nın her bir özelliğini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışan Zabun, şemsiyesi olmayan bir yerli bayan turiste kendi şemsiyesini vererek fedakarca Kula'yı anlatmaya devam etti.

Hava şartlarının kendisindeki Kula sevgisini asla yenemeyeceğini ifade eden emekli öğretmen Hüseyin Zabun, "Ben Kula'da uzun yıllardır öğretmenlik mesleğinde hizmet ederek bir çok neslin geleceğine önemli katkılarda bulundum. Öğretmenlik mesleğimin yanı sıra Kula'da bulunan tarihi ve turistik yapılara küçüklüğümden beri sevgim çok fazlaydı. Öğretmenlik yıllarımda bu kadar fazla vaktim olmuyordu. Fakat emekli olduktan sonra Kula'nın daha çok tanıtılması ve gelişebilmesi içn çalışmaya başladım. Hiçbir karşılık beklemeden yaptığım bu fedakarlıklar sayesinde, Kula'ya gelen birçok yerli ve yabancı turistlere, Kula'nın kültürel, tarihi ve turistik yapılarını anlatarak onlara Kula'yı sevdirmeye çalıştım. Bu gayretlerimde de başarılı olduğumu düşünüyorum. Kula'ya bir gezi vesilesiyle gelip, benim rehberliğimde Kula'yı gezdikten sonra Kula'ya adeta aşık olan bir çok misafirimiz, daha sonra tekrar Kula'ya geldiğinde bizleri mutlaka ziyaret ediyorlar. Bu yaptığımız, tamamen Kula sevgisi. Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız Murat Ördek ve Mehmet Ali Karasöğüt ile beraber Kula'ya gelen yerli ve yabancı turistlere Kula'mızı anlatmaya devam edeceğiz. Hava şartları ne olursa olsun, bizim Kula'ya olan sevgimizi ve Kula'mızın özelliklerini anlatmamıza engel değil.” dedi.