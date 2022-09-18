Kula 'da "MHP İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısı yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin talimatlarıyla '2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net' sloganıyla başlatılan “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantısının Kula ve Selendi ayağı Kula ilçesinde gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu toplantı esnasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri ilinde gerçekleştirdiği miting de canlı yayınla izlenerek destek verildi.

Kula Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok; "2023 hedeflerimize Cumhur İttifakı ile ulaşıp, Türk milletinin gücüyle ve Türk devletinin yeniden tarihinde her zaman olduğu gibi şaha kalkışının yılı olacaktır."dedi.

Başkan Baytok'un ardından katılımcılara hitap eden Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay; " Genel başkanımız, bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli Beyin talimatlarıyla başlatılan bu programlar, milletçe birliğimizi tehdit eden algı operasyonlarına, bilgi kirliliğine ve buna bağlı olarak gelişen kafa karışıklığına son vermek için düzenlenmektedir. Bilinmelidir ki, millet yüksek ve ortak ideallerle bir birine ne kadar bağlanırsa, devlette bir o kadar güçlü ve kalıcı olmaktadır. Bir başka deyişle devletimiz gücünü milletimizin birlik ve beraberliğinden almaktadır. Son günlerde kamuoyuna yansıyan olaylar incelendiğinde; siyaset yapma bahanesiyle milletimizin hassas olduğu konuların kaşındığı ve gerilimin tırmandırılmak istendiği açık bir şekilde görülecektir. Milletimiz, birliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğini bir daha göstermiştir. O karanlık gecede MHP, tüm kadroları ile Türk milleti ile bütünleşerek ülkemizin gelecek adına felakete sürükleyecek süreci engellemiştir. 2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda işleyen devlet politikalarını sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün meselelere milli tarih şuuruyla yaklaşıp, önce ülkem ve milletim anlayışıyla bu güzel vatana hizmet etmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ortağımı AK Parti ile, milletimizden aldığımız gücümüzle bu ülkenin güzel yarınlarına hizmet noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın konuşmasının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kayseri'de gerçekleştirdiği miting, canlı yayınla izlenerek destek verildi.

"2023'e Doğru, Aday Belli, Karar Net" sloganıyla gerçekleştirilen Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma toplantısına, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MYK üyeleri Ali Uçak ve Mehmet Ödevli, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Milliyetçi Hareket Partisi Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar, Alaşehir, Selendi ve Sarıgöl ilçelerinin Cumhur İttifakı İlçe Başkanları, sivil toplum kuruluş başkanları, Kula, Selendi ve çevre ilçelerden gelen parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.