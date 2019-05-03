Kula da trafik haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kutlamaları dolayısıyla Bebekli 75. Yıl İlkokulunda program düzenlendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Bebekli 75. Yıl İlkokulunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Bebekli 75. Yıl İlkokulu Müdür Yardımcısı Engin Akbıyık, trafik kazalarının önlenmesi yolunda herkesin çaba göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Nüfus oranına göre araç sayısında da artış yaşandığına dikkat çeken Akbıyık, "Ulaştırma sektöründe alternatif ulaşım vasıtalarının yeterince kullanılmaması, trafikteki taşıt sayısının artmasına neden olmaktadır. Trafiğin yoğun olduğu ülkelerde kaçınılmaz olarak kazalar meydana gelmekte, çok sayıda insan hayatını kaybetmekte, sakat kalmakta veya yaralanmakta, aynı zamanda da ekonomiye de büyük kayıplar vermektedir. Kazaların azaltılması amacıyla alınan bütün tedbirlerin, etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, sivil toplum örgütlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, basın ve yayın organlarını, eğitim öğretim kurumlarını ve bütün halkımızı işbirliğine çağırıyor, tüm halkımıza kazasız ve sağlıklı günler diliyorum. Unutmayalım ki kazayı araç değil sürücü yapar" dedi.

Daha sonra, Bebekli 75. Yıl İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Programa katılan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri de trafik ve ilk yardım konularında sunumlar yaptı. Şiirlerin okunması ve halk oyunu ekibinin gösterisi ile program sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, okul müdürleri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.