Kula derbisinde kazanan olmadı

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kulaspor ile Kula Ülküspor müsabakası 1-1 bitti.

Manisa Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Kula'nın temsilcileri Kulaspor ile Kula Ülküspor, ligin 7. hafta müsabakaları kapsamında 4 Eylül Şehitler Stadyumunda karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadelede maçın ilk dakikalarında Kulaspor, Mustafa Maltaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarına kadar karşılıklı ataklarla geçen mücadelede, Kula Ülküspor Samet Dönmez'in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelenin ikinci yarısında gol arayışı içine giren Kula'nın temsilcileri, sonuç elde edemedi ve maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Berabere biten maç sonucuyla 16 puana yükselen Kulaspor 2. sıradaki yerini korurken, 10 puana yükselen Kula Ülküspor ise 5. sıraya yükseldi.

Kulaspor ile Kula Ülküspor arasında oynanan mücadelerde, Kulaspor, Kula Ülküspor karşısında 10 maçtır galibiyet alamıyor.