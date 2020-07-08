İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kula Devlet Hastanesi'nde 3 yeni doktor göreve başladı

Kula Devlet Hastanesi’nde uzun zamandır eksiliği hissedilen 3 branşta atamaları yapılan doktorlar göreve başladı.

Kula Devlet Hastanesi'nde uzun zamandır eksiliği hissedilen 3 branşta atamaları yapılan doktorlar göreve başladı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, yeni göreve başlayan doktorları ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.


Kula Devlet Hastanesi'nde uzun zamandır eksikliği hissedilen dahiliye, kadın doğum ve diş branşlarında atamalar yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Kula Devlet Hastanesine atamaları yapılan doktorlar, hasta kabulüne başladı. Yapılan atamalar ile Dahiliye (İç Hastalıkları) branşına atanan Uzm. Dr. Berkant Usoğlu, Kadın Doğum alanına atanan Uzm. Dr. Celal Akdemir, Diş branşına atanan Uzm. Dr. Merve Büşra Özdemir, yeni görevlerinde hasta kabulüne başladı. Göreve başlayan yeni doktorları ziyaret eden Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, doktorlara görevlerinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.