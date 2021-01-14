Kula Devlet Hastanesi'nde ilk aşılama başladı

Covid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları kapsamında Çin'den getirilen 3 milyon doz aşı, 81 ildeki hastanelere gönderildi. İlk etapta sağlık personelinden başlayacak aşılama, Kula'da da başlatıldı. İlk aşılama, hastane personeliyle başladı.

Korona virüse karşı yürütülen Faz-3 çalışmalarıyla paralel olarak, 30 Aralık 2020'de Çin'den Türkiye'ye getirilen 3 milyon doz CoronaVac aşısının analizleri hemen başlatılmıştı. Analiz çalışmalarının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın canlı yayında aşı olması ile başlatılan aşılamalar, Manisa'nın Kula ilçesinde de başlatıldı. Ülke genelinde ilk etapta sağlık personellerinden başlaması kararlaştırılan aşılma çalışmaları kapsamında, Kula Devlet Hastanesi'nde Bilgi İşlem Teknisyeni Emrah Yanbolu ve Uzman Hemşire Sevgi Peker'e ilk aşılar vuruldu. Hastane Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül ve Başhemşire Zekiye Güleç'in katılımıyla başlatılan ilk aşılama çalışmalarında, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe alınan 'Aşıla' uygulamasından başvuru yapan ve uygun görülen sağlık personellerine aşılama çalışmaları yapılacak. İlk etapta Kula Devlet Hastanesi'ne 40 adet gönderilen aşı, önümüzdeki günlerde aşamalı gönderilerek aşılamalara devam edileceği öğrenildi.