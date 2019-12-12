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Kula Devlet Hastanesine yeni başhekim

Kula Devlet Hastanesi başhekimi Uzm.

Dr. Mehmet Onur Kahya'nın Aydın'a tayini çıkmasının ardından boşalan başhekimliğe, Göz Hastalıkları uzman doktoru Cansu Sarıgül atandı.


Bir süredir Kula Devlet Hastanesinde başhekimlik görevini yürütürken Aydın'a tayini çıkan Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya'nın Kula'dan ayılmasının ardından boşalan başhekimlik görevine, hastanede Göz Hastalıkları branşında görev yapan Uzm. Dr. Cansu Sarıgül atandı. Devlet Hastanesi'nde hem hasta kabulü yapan Uzm. Dr. Cansu Sarıgül, aynı zamanda başhekimlik görevini de yürütmeye başladı.


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinden mezun olan ve Celal Bayar Üniversitesi Göz Hastalıkları branşında ihtisas yapan Cansu Sarıgül, uzman hekim olarak ilk görev yeri olan Kula Devlet Hastanesinde başhekimlik görevini en iyi şekilde yerine getirerek Kulalı vatandaşlara hizmet edeceğini söyledi.

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