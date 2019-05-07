Kula Devlet Hastanesinin eksik kadroları tamamlanıyor

Kasım Özcan göreve başladı.

Kula Devlet Hastanesinde uzun zamandır eksik olan branşlara atamalar devam ediyor. Son olarak nisan ayı içerisinde Genel Cerrahi ve Dahiliye branşlarına atamalar yapılarak göreve başlayan uzman doktorların ardından, uzun süredir eksik olan Kulak Burun Boğaz branşında da atama yapıldı. 2019/1 sayılı açıktan atama kurası ile Kula Devlet Hastanesine atanan Kulak Burun Boğaz uzmanı Uzm. Dr. Kasım Özcan, göreve başladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan ve ihtisasını da aynı fakültede yapan Uzm. Dr. Kasım Özcan, uzun süre Salihli Devlet Hastanesi KBB bölümünde çalıştıktan sonra, Salihli'de kendisine özel muayenehane açtı. Bir süre de özel muayenehanesinde hizmet veren Uzm. Dr. Özcan, 2019/1 sayılı açıktan atama kurası ile Kula'ya gelerek göreve başladı.

Uzm. Dr. Kasım Özcan'ın Kulak Burun Boğaz branşında göreve başlamasıyla devlet hastanesindeki önemli eksikliklerden birinin daha giderildiğini belirten Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Onur Kahya, Uzm. Dr. Kasım Özcan'ın hafta içi her gün hasta kabulü yapacağını hatırlattı. Yeni KBB uzmanının göreve başlamasıyla Kula Devlet Hastanesi'nin sağlık alanındaki kalitesinin arttığını dile getiren Başhekim Kahya, yeni devlet hastanesi inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Kulalılara tam donanımlı sağlık hizmeti vereceklerini söyledi.