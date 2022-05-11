Kula Emir Kaplıcaları 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildi

AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emir Kaplıcaları'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildiğini ifade etti. Bu gelişmeyle Kula'da turizm hareketliliğinin artacağını yazan Başkan Palabıyık, 'Var tabii ki bir hayalimiz' diyerek " İnşallah yakın zamanda termal tesislerle anılan bir Tabiat Parkımız olacak." ifadelerine yer verdi.

Kula'da turizmin gelişmesi için var gücü ile çalışan AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kula'ya müjde verdi. 'Hamamlar' olarak bilinen Emir Kaplıcaları'nın Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tabiat Parkı' olarak ilan edildiğini müjdeleyen Başkan Palabıyık, bu gelişmeyle Kula'daki turizm hareketliliğinin artacağını ifade ederek emeği geçen devlet büyüklerine teşekkür etti. Başkan Palabıyık eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile olan bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

"Emir Kaplıcaları Tabiat Parkı hayırlı olsun. Kula adına sevindirici şeyler paylaşmak mutlu ediyor bizi. Kula'da turizm adına önemli bir gelişme, Emir Kaplıcaları bölgesi Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından "Emir Kaplıcaları Tabiat Parkı" olarak ilan edildi. Peki şimdi ne olacak? diyorsanız. Söyleyeyim: var tabi ki bir hayalimiz. İnşallah yakın zamanda termal tesislerle anılan bir Tabiat Parkımız olacak. Turizmde hareketliliğimizi arttıracak bu karar Kulamıza hayırlı olsun inşallah.

Bizlerden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın Bakanlarımız Bekir Pakdemirli'ye, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Vahit Kirişçi'ye,İl başkanımıza ve milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum."