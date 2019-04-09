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Kula Emniyetinden şehit polisler için mevlit

Manisa’nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit polisler için mevlit okuttu.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polisler de unutmadı. Çarşı Camiinde öğle namazı öncesi okutulan mevlitte şehitlerin ruhu için dualar edildi. Emniyet mensupları, mevlitin ardından cami cemaatine gül suyu ve kek dağıttı. Mevlite İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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