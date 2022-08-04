Kula Gençlik Kampı inşaatı 25 Ağustos'ta tamamlanacak

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Manisa'nın Kula ilçesine gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Gençlik Kampı inşaatında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Kula'ya gelen AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, beraberindeki Kula Kaymakamı Kemal Duru, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürü Rahmet Özgan ve partililerle birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. MEhmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula'ya kazandırdığı, Ege Bölgesi'nin en büyük gençlik kamplarından biri olan Kula Gençlik Kampı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkilisi Vural Karakaş'tan inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Milletvekili Özkan, Kula ve bölgesi için sevindirici bir haberi de paylaştı. Son dokunuşlarına yaklaşılan inşaatın 25 Ağustos tarihinde tamamlanacağını dile getiren Milletvekili Özkan, tefrişat aşamaları ve çevre düzenlemelerinin Gençlik Kampı'nın hizmete açılacağını söyledi. Böylesine güzel bir eseri Kula'ya kazandırmakta öncü olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Milletvekili Özkan, bu hizmetin Kula'ya hayırlı olmasını diledi.

Gençlik kampının yaklaşık 2 ay gibi kısa bir zamanın ardından öğrenci kabullerine başlanması planlandığını dile getiren AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık ise, Ege Bölgesi'nin nadide eserlerinden birini memleketi Kula'ya kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.