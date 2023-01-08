Kula Gençlik Kampı'nda ilk kamp ateşi yakıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan ve ilk kez Kulalı öğrencileri ağırlayan Kula Gençlik Kampı'nda öğrencilerin konakladığı ilk gece kamp ateşi yakıldı. Öğrenciler tarafından canlı müziklerin söylendiği, oyun havaları ve zeybeklerin oynandığı kampta, protokol üyeleri ve öğrenciler Kulalı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür videosu gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Kula'ya kazandırdığı eserlerden biri olan, Türkiye'nin en büyük doğa kampları arasında yerini alan Kula Gençlik Kampı'nda öğrenciler, ilk gecenin heyecanını Kula protokolü ile yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Kula İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğinde ilk kez Kulalı öğrenciler tarafından kullanılan Gençlik Kampı'nda, amfi tiyatro alanında kamp liderleri tarafından yakılan ateş başında öğrenciler ve protokol üyeleri bu büyük eserin tadını çıkardı. Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz'ün de eşlik ettiği ilk gece programında çeşitli enstrümanlar ile sahneye çıkan öğrenciler, söylediği eserlerle doyasıya eğlencenin tadını çıkardı. Sonrasında ise açılan oyun havaları eşliğinde oynayan öğrenciler, zeybek şöleni ile programı sonlardırdı.

Bakan Kasapoğlu'na teşekkür videosu

Öte yandan programın sonunda protokol üyeleri ve öğrenciler, hep bir ağızdan Gençlik Kampı'nı Kula'ya kazandıran Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek video çekti. Kampın ilk öğrencileri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Kulalı öğrenciler, mutluluklarını paylaştı.

Program sonunda kamp öğrencilerine hitap eden Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Bakan Kasapoğlu'nun talimatları doğrultusunda kampın ilk misafirleri olarak Kulalı öğrencileri ağırladıklarını dile getirerek, "Gençlik ve Spor Bakanımız'ın Kasım ayı içerisinde Kula'ya yaptığı ziyarette bizlere vermiş olduğu bir talimat vardı. Sayın bakanımız 'bu güzide eseri Kula'ya kazandırdık, sizde burada ilk kampı Kulalı öğrencilerimize yapacaksınız' talimatını vermişti. Biz bu tarihlere kampı planladıktan sonra yetiştirebilmek adına gerçekten canla başla çalıştık. Gerek müteahhidimiz olsun, gerek doğalgaz tesisatı ile ilgilenen arkadaşlarımız olsun, gerek suyun bağlanmasında MASKİ ekiplerimiz olsun, hakikaten canla başla çalıştık. Bu programın hazırlanmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüzün çok ciddi katkılarıyla bu program hazırlandı. Ben bu güzide eserin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen sayın Gençlik ve Spor Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. İlk kampımızda lise 3 ve 4.sınıf öğrencilerimizi burada tercih ettik. Onlar gelsinler burada güzel bir hafta sonu geçirsinler ve bu şekilde sınav stresinden arınsınlar istedik. En azından bir hafta sonunda burada doğanın tadını çıkarabilmeniz için sizler için de çok güzel bir fırsat oldu İlk gecemizde kamp ateşimizi yaktık, güzelce şarkılarımızı söyledik, öğrenci arkadaşlarımız hünerlerini sergilediler. Bu kampın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze, kamp lideri arkadaşlarımıza ve siz değerli öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum ve eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.