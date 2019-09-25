Kula İlçe Emniyetten öğrencilere bilgilendirme broşürü

Manisa'nın Kula ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, güvenli eğitim öğretim ortamı için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında üniversite öğrencilerine bilgilendirme broşürü dağıttılar.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ‘gençler sizi seviyoruz' sloganıyla başlatılan proje kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere broşür dağıtarak bilgilendirmede bulundu.

‘Bilimden ve hayattan ayrılma' sloganıyla da sağlığa zarar veren ve bağımlılık yapan her türlü maddeden uzak durulması için bilgilendirme broşürü dağıtan emniyet güçleri, öğrenciler ile tek tek sohbet ederek proje kapsamında bilgi verdiler.