Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü koronaya yenik düştü

Geçtiğimiz günlerde temaslı olarak karantinadayken belirti göstermesi üzerine test yaptıran ve test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, sevk edildiği Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olarak karantinaya alındı. 5 gün ikametinde karantinada kalan Müdür Sümen ve eşi Şaziye Sümen, 26 Kasım Perşembe günü belirti göstermeleri üzerine test yaptırdı ve test sonuçları pozitif çıktı. 2 gün Kula Devlet Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Sümen'in durumunun ağırlaşması üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne sevki yapıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Sümen, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Sümen'in vefat haberi eğitim camiası başta olmak üzere Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.