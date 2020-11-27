Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Sümen ve eşi hastanede tedavi altına alındı

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen, dün yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sümen ailesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, geçtiğimiz 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs tespit edilmesinin ardından temaslı olarak karantinaya alınmıştı. 5 gündür ikamet ettiği evinde karantinada olan Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen, dün belirti göstermelerinin ardından test yaptırdı. Sümen ailesi, test sonuçlarının pozitif çıkması ile birlikte Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve eşi Şaziye Sümen'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.