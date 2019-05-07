Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘Sanal değil, sosyal hayatta kal' sloganıyla başlattığı proje kapsamında, Kula'daki okullarda teknoloji bağımlılığı hakkında seminerler verdi.

Kula'daki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve internetin amacına uygun kullanımları hakkında seminerler veren İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri, ‘sanal değil, sosyal hayatta kal' sloganıyla teknoloji bağımlılığına dikkat çekiyor. Teknoloji ve İnternetin amacına uygun kullanımının yaraları hakkında bilgiler veren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, “Teknoloji ve internet hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi herkes vaktinin büyük bir bölümünü internette iş yaparak veya sosyal ağlarda gezinerek geçirebiliyor. Teknolojinin ve internetin eğitim amaçlı kullanılması çocuklara ve gençlere farklı bakış açısı kazandırmakta ve onların güncel bilgiye hızla ulaşmalarında büyük yararlar sağlamaktadır. Teknolojiden ve internetten yararlanılarak projelerin gerçekleştirilmesinde bilgisayar programlarının kullanımı büyük kolaylık sağlayabilmektedir. Teknoloji ve internet kullanımının hayatımızda pek çok kullanımı olmasına rağmen yanlış ve aşırı kullanımı çeşitli sorunlara neden olmaktadır. Bu kapsamda Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak okullarda “Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele ve Teknoloji Bağımlılığı” konularında öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik eğitimler düzenliyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yıllında 20 okulumuzda bu eğitimleri tamamladık. Eğitimlerimize her dönem devam edeceğiz. Tüm velilerimizi de okullarda yapılacak olan eğitimlere bekliyoruz. Çocuklarımızın doğru internet kullanımını sağlamak ve teknoloji bağımlılığından korumak için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.