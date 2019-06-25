Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü uyuşturucuya savaş açtı

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. İlçenin çeşitli noktalarında stant kurarak uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili broşürler dağıtan sağlık personeli, öğrenci ailelerine de uyuşturucu madde kullanımı ve zararları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Kapalı Spor Salonunda Kula Belediyesi'nin düzenlediği yaz kursları açılış programı öncesinde de spor salonu girişine stant kurarak broşür dağıtan sağlık personeli, açılış programına katılan öğretmen, öğrenci ve velilere uyuşturucu madde kullanmanın zararlarını anlattı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına savaş açtıklarını dile getiren Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Ailelerin çocuklarla etkili iletişimi, çocukların gençlerin uyuşturucu bağımlılığından korunmasında çok önemli bir faktördür. Önce dinleyin; çocukları ve gençleri dinlemek, sağlıklı ve güvenli büyümelerine yardımcı olacak ilk adımdır. Onları dinlediğinizde onları anlamaya çalıştığınızda, olaylara bir de onların gözünden bakmayı denediğinizde ve onlara anlayışla yaklaştığınızda zor anlarında ilk olarak size gelmelerini sağladığınızda gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan korumak için ailesi olarak önemli bir adım atmış olacaksınız” dedi.