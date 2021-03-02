Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan normalleşme uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni normalleşme adımları çerçevesinde toplanan Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yerinde karar dönemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarının ele alındığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalar ile, Covid-19 tedbirleri yavaş yavaş esnetilmeye başlandı. 4 risk grubunda değerlendirilen esneme kararları ile ilgili, orta risk grubunda, yani sarı renkte olan Manisa'da da yeni kararlar değerlendiriliyor. Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da, Kaymakam Kemal Duru başkanlığında toplanarak yeni normalleşme kararlarını değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı'nın orta risk grubundaki iller için belirlemiş olduğu kriterlerin ele alındığı toplantıda, genelgede yer alan kararların uygulanması uygun görüldü. Buna göre, Kula'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılırken, Türkiye'nin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında hizmet verecekken, sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların kısıtlamaları da kaldırıldı. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebilirken, nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler 100 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Eğitim alanında ise ilkokullar, 2 gün okulda ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim, 3 gün ise uzaktan eğitime devam edecek. Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflar 2 gün okulda ve seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim, 3 gün ise uzaktan eğitime devam verecek. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıflar haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim devam edecek. Ortaokul 8. sınıflar haftada toplam 12-22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. 12. sınıflar haftada toplam 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam edecek.

"Kurallara uyalım ki yüksek risk grubuna girmeyelim"

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kula Kaymakamı Kemal Duru, orta risk grubunda bulunan Manisa ve ilçelerinde genelgede yer alan kararların uygulanacağını belirtirken, Kulalı vatandaşların da hassasiyetli olması gerektiğini söyledi. Maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşların duyarlı davranışlarının devam etmesini dileyen Kaymakam Duru, aksi takdirde Manisa'nın yüksek risk grubuna girmesi ile kısıtlamaların önceki şekilde devam edeceğini hatırlattı. Covid-19 tedbirleri ile ilgili denetimlerin de süreceğini belirten Kaymakam Duru, vatandaşların bu konudaki duyarlılığını koruyup, yüksek risk grubuna girmemek için verecekleri mücadeleye destek olmalarını rica etti.

Kaymakam Kemal Duru başkanlığında yapılan Kula İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısına, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan vekili Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Uçak, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan katıldı.