Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, Kırşehir Defterdarı olarak atandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 2016 yılından bu yana Kula Mal Müdürü olarak görev yapan Mustafa Kurt, Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/137 sayılı Atama Kararı ile Kırşehir Defterdarı olarak atandı. Yeni göreve atanan Kurt'a, veda iftarı düzenlendi.

2016 yılının Ağustos ayından bu yanan Kula Mal Müdürü olarak görev yapan Mustafa Kurt, 9 Nisan tarihinde 31804 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/137 sayılı Atama Kararı ile Kırşehir Defterdarı olarak atandı. Kula'daki görev süresini dolduran Mustafa Kurt için, Kula Kaymakamı Kemal Duru tarafından veda iftarı düzenlendi. Kula'nın tarihi konaklarından birinde düzenlenen iftar programının ardından, Kaymakam Kemal Duru ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Kurt'a Kula'da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hediye verdi.

Kula'da görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Kula Mal Müdürü Mustafa Kurt, görev yaptığı süreç içerisinde sıcakkanlılığı ile kendisine destek olan tüm Kula halkına teşekkür ederek, yolu düşen vatandaşları Kırşehir'de ağırlamak istediğini söyledi. Kaymakam Duru ve Başkan Palabıyık'a da teşekkür eden Kurt, Vergi Dairesi personelleri ile vedalaşarak Kula'dan ayrılacak.