Kula protokolü, STSO'nun iftar programına katıldı

Kula protokolü, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Kula'da verilen iftar sofrasında, STSO yöneticileri ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Salihli'den sonra Kula'da da iftar sofrasını her yıl geleneksel hale getiren Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl da Yunus Emre Caddesinde bir işyerinde her gün iftar veriyor. STSO'nun iftar programında, Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Kula protokolü, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, oda yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar ile orucunu açtı.

İftar sofrasında Kula protokolü, oda yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlarla birlikte iftarını açan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Salihli'den sonra Kula'da da iftar sofrasını geleneksel hale getirdiklerini ifade etti. Her yıl olduğu gibi Kula'da iftar sofrası kurduklarını söyleyen Yüksel, "Bugün yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz, Kula protokolü ve Kulalı üyelerimiz ile birlikte iftarımızı açtık. Kula'nın kaymakamı, jandarma komutanı, sivil toplum kuruluşları başkanları yemeğimize katılarak bizleri onurlandırdı. Ramazan iftar soframıza genellikle kenar mahallelerde yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hayırsever vatandaşların da destek verdiği iftar çadırında her gün, Salihli'de, Kula'da ve Selendi'de iftar soframız var. Vatandaşlara 5 çeşit yemek ikram ediliyor" dedi.

STSO tarafından gerçekleştirilen iftar programına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kaymakam Refiki Resul Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Dokumacılar Odası Başkanı Ercan Yıldırım, Süt Birliği Başkanı Harun Uysal, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı, Dericiler Odası Başkanı Yunus Kilimci, TSO yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Kulalı oda üyeleri katıldı.