Kula protokolü ve öğrenciler okul bahçesinde kitap okudu

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi kapsamında, Kula ilçesinde protokol ve öğrenciler okul bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenledi.

MANEP 2023 "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi, Manisa'nın Kula ilçesinde de hayata geçirildi. Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler ile bir araya gelen Kaymakam Kemal Duru, beraberindeki protokol üyeleri okul bahçesinde bir saat kitap okudu. Okumanın, iyiye, güzele, doğruya, bilgiye ve hakikate yapılan bir yolculuk olduğundan bahseden Kaymakam Kemal Duru, “ Manisa Valiliğimizin 2023 vizyonu kapsamında 'Manisa Her Yerde Okuyor' projesini, bizde ilçemizde 'Kula Her Yerde Okuyor' projesiyle başarıyla yürütüyoruz. Gördüğüm kadarıyla kıymetli öğrencilerimiz bu projeye alışmışlar. Zaten proje öncesinde de sürekli okuyan bir gençliğimiz var. Bu bakımdan şanslıyız, öğrencilerimizle de sohbet ettik. Her bir öğrencimiz kitap okumaya yeni başlamadı. Okuduğu kitaplarda yarıya gelmiş durumdalar. Bu vesile ile ayda en az 3-4 kitap okuyorlar. Bizde bundan mutluluk duyduk. Bunu da göstermek ve örnek olmak için güzel bir bahçeye sahip okulumuzda 'Kula Her Yerde Okuyor' etkinliğini bir kez daha tekrarlamış olduk. Amacımız, gençlerimizin daha kaliteli, kendine güvenen, özgüveni yüksek kişiler olması için, ne iş yaparlarsa yapsınlar, okumanın önemini anlatabilmek için çabalamaktayız. Bunun için buradayız. Bu yapılan etkinliklerden sadece bir tanesiydi. Katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Manisa Valiliği tarafından başlatılan projeyle güzel bir etkinliğe imza atıldığını ve kitap okumanın kalabalık ortamda daha yararlı olduğunu ifade eden Yunus Emre Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Ceyda Nur Emre, “Bugün Manisa Valiliği tarafından oluşturulan MANEP-2023 kitap okuma etkinliğinde bulunduk. Bu kitap okuma etkinliği okulumuzda çok sevildi. Diğer okullarda ve tüm her yerde devam ettirilmesini diliyorum. Samimi ve güzel bir ortamdı. Tek başına kitap okumak güzel bir etkinlik ama, kalabalık ortamda okunduğu zaman daha güzel ve daha etkili oluyor. Umarım bu kitap okuma etkinliği hayatımız boyunca devam eder. Okulumuza ve bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine; Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci ve Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Sümen katıldı.