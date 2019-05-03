Kula Sağlık Müdürlüğünden Ramazanda beslenme önerisi

Güldane Kaçar, Ramazan ayında sağlıklı beslenmek için bazı uyarılarda bulunarak sahur ve iftar dışında iki ara öğün beslenmek gerektiğini söyledi.

Güldane Kaçar, yaptığı açıklamayla Ramazan'da sağlık beslenmenin önemini vurguladı. Ramazan ayında yaklaşık 17 saat süren açlık sonunda iftar yemeğinde düzensiz bir şekilde yemek yemenin sağlık açısından zararları olduğunu belirten Dr. Kaçar, obezliğin de arttığını söyledi. Sahura vaktinde kalkılması gerektiği konusunda uyaran Dr. Kaçar, "Bu yıl yine 16-17 saat açlık ve susuzlukla süren bir yaz ramazanı geçiriyoruz. Öğün sayımız, uyku düzenimiz değişiyor ve azalıyor. Bu duruma kolay adapte olabilmek için iftar ve sahur olarak 2 ana öğün ve en az bir de ara öğün yapılmalıdır. Sahura vaktinde kalkılmalıdır. Böylece iftar ve sahur arasındaki açlık ve susuzluk süresini arttırmamış oluruz. Ramazanda dengeli beslenmeyen ve sahura kalkmayan kişilerde kan şekeri düşüklüğü, sindirim zorlukları mide ve bağırsaklarda aşırı gaz birikimi, ani tansiyon yükselmesi, dehidratasyon dediğimiz vücudun susuz kalması ve su-tuz dengesinin bozulması gibi sorunlar oluşabilir. Ayrıca sahurda şekerli içeçceklerden uzak durulması da önemlidir" dedi.

Sahurda sade ve dengeli beslenilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Kaçar, "Sahurda peynir, yumurta, süt, yoğurt, zeytin, badem, fındık, ceviz, sebze, meyve, tahıllar ve ekmek gibi besin gruplarından birkaçını soframızda bulundurmalıyız. Miktarları kişiye göre değişkenlik gösterir. Peynir, zeytin ve yağlı tohumlar az tuzlu ya da tuzsuz tercih etmelidir. Mide sağlığı için sahurdan sonra hemen uzanmamalı, en az yarım saat geçmesi beklenmelidir" diye konuştu.

İftarda ise mideyi yormamak için yemeklerin hafif olması gerektiğini belirten Dr. Kaçar, özellikle kızartmadan uzak durulması konusunda uyardı. Dr. Kaçar, "İftara hurma ile başlamak hem sünnet hem de çok sağlıklı bir seçenek. Ancak 3 adet hurmanın 1 porsiyon meyve olduğu unutmamalı özellikle fazla kilolu, obez veya diyabet hastalığı olan kişiler miktarına dikkat etmelidir. Çorba ile devam edip 5-10 dakika ara verilmelidir. Sebze yemeği ve salata, et-balık-tavuk-yoğurt, ekmek-pilav-makarna bu üç çeşidin her birinden tüketerek iftar tamamlanmalıdır. Miktarlar yine kişiye göre değişkenlik gösterir. Yemeklerin hafifliği de pişirme şekli, süresi ve yemeğin içine konulan yağ miktarı ile doğrudan ilişkilidir. İftardan 1, 1 buçuk saat sonra 1 veya 2 meyve ara öğünleri ile tatlı ihtiyacı karşılanabilir. Haftada 2, 3 gün bu ara öğünler yerine 1 kase sütlü tatlı, 2, 3 top dondurma veya 1 dilim güllaç tercih edilebilir. İftarla sahur arasında en az 2 litre su tüketimi de ihmal edilmemelidir" ifadelerini kullandı.