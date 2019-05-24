Kula-Salihli Jeoparkı için 'Alan Kılavuzluk Kursu' açılıyor

UNESCO tarafından Kula Jeoparkı ile birlikte Dünya Jeopark Ağı kapsamına alınan Salihli'de tarihi ve doğal güzelliklerin ilçeye gelen ziyaretçilere tanıtılması amacıyla 'Alan Kılavuzluk Kursu' açılıyor.

Salihli Belediyesi öncülüğünde açılacak olan kursa katılmak isteyenler için Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Salihli ve Kula Jeoparkı, UNESCO tarafından Dünya Jeopark Ağı kapsamına alındı. Bin 306 kilometrelik yüzölçümü, tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkan ilçemiz, Sart, Adala Kanyonu ve Bintepeler olmak üzere birçok kültürel mirasa sahiptir. Türkiye ve Türk Cumhuriyetlerinin ilk ve tek jeoparkıyız. Bunun değerini bilerek hocalarımız ve sizlerle yürüteceğimiz eğitim sonunda Salihli'mize gelen ziyaretçilerimize tüm bu güzellikleri tanıtacağız. Şimdiden tüm kursiyerlerimize başarılar dilerim” dedi.

Seminerde ayrıca, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç tarafından, jeoparkın ne olduğu, nereleri içerisine aldığı, nasıl korunması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Doç. Dr. Aytaç, dünyada 147 UNESCO etiketine sahip jeoparkın olduğunu ve Kula-Salihli Jeoparkı'nın çok zengin bir tarihi dokuya sahip olduğunu belirterek bölge ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Alan Kılavuzluk Kursuna katılmak isteyenlerin, 30 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Salihli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri açıklandı. Kursta eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifika verileceği, aynı zamanda Salihli ilçesine gelen ziyaretçilere ve şehir dışından gelen turlara eşlik ederek Kula-Salihli Jeoparkı'nı tanıtacakları belirtildi.