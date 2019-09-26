Kula-Salihli Jeoparkı İspanya'da tanıtıldı

İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Jeoparklar Ağı 44. Koordinasyon Komitesi Toplantısı ve 15. Avrupa Jeoparklar Konferansı'na Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Kula-Salihli Jeoparkı Koordinatörleri Prof.Dr. Tuncer Demir ve Dr. Ahmet Serdar Aytaç Türkiye'yi temsil etti.

Başkan Kayda, Kula-Salihli Jeoparkı'nın uluslararası düzeyde gerçekleşen 15. Avrupa Jeoparklar Ağı Konferansı ve 44. Avrupa Jeoparklar Ağı Koordinasyon Komitesi Toplantısında çok iyi tanıtıldığını belirtti. Konferansın çok verimli geçtiğini ifade eden Başkan Kayda, “Toplantıda, Jeopark Koordinatörlerimiz Prof. Dr. Tuncer Demir ve Dr. Ahmet Serdar Aytaç, Kula-Salihli Jeopark sınırları içerisinde yer alan Türkiye'nin en genç volkanlarının bulunduğu Kula ile Salihlimizdeki jeositler, doğal ve kültürel güzelliklerimizi, Sart ve Bintepeler'i yabancı delegelere bütün görselleriyle detaylı bir şekilde anlattı. Konferansa katılan heyetleri ülkemize davet ettik. Verimli bir şekilde geçen bu toplantının Salihlimize, Kula ve Manisa ile ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.