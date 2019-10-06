Kula Ülküspor sezona galibiyetle başladı

Amatör Küme F grubunda mücadele eden Kula Ülküspor, 2019-20 sezonunun ilk maçında evinde karşılaştığı Tepeköyspor'u tek golle geçti.

Amatör Küme F Gurubunda mücadele eden Kula Ülküspor, yeni sezonun ilk maçında kendi evinde Tepeköyspor ile karşılaştı. Jeopark Sentetik Çim Sahasında oynanan mücadelede 10'ncu dakikada Süleyman Topal ile bulduğu golle 1-0 öne geçen Kula Ülküspor, son dakikalara kadar temponun hiç düşmediği maçtan galip ayrılmasını bildi.

Maçın ardından açıklama yapan Kula Ülküspor'un deneyimli teknik direktörü Mustafa Taşatar, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Yeni sezona galibiyetle başlamanın motivasyon açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Taşatar, teknik heyete, futbolculara ve taraftarlara teşekkür etti.