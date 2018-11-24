Kula ve Kırkağaç'ta Öğretmenler Günü kutlandı

Manisa'nın Kula ve Kırkağaç ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunma töreni ardından kutlamalar Kültür Merkezinde devam etti. Hacı İsmail Dereköy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi verdi. Programda ayrıca Kimya öğretmeni İmge Çukadar, "Bekle Buğday Tanesi" adlı türkü seslendirilirken öğrenciler tarafından oratoryo gösterisi sergilendi.

Törene Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutan Vekili Jandarma Yarbay Ramazan Erkule, Cumhuriyet Savcısı Halil Ateş, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Güngör, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kula'da Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde ise 24 Kasım Öğretmenler Günü Yunus Emre ve Şehit Ömer Haslidemir Kent Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından Jeopark Ortaokulu tarafından Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans salonunda program düzenlendi. Programda konuşan Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen insan hayatındaki en önemli değerlerden birinin öğretmen olduğunu belirterek, öğretmenleri tebrik etti.

Tüm öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını söyleyen Kula Kaymakamı Kemal Duru, öğretmenlerin Anadolu coğrafyasında yüz yıllarca huzur ikliminin oluşturulmasını sağladığını söyledi.

Törende ayrıca emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" verildi. Törenin sonunda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.

Kula Jeopark Ortaokulu tarafından hazırlanan programa Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkan vekili Faik Şentürk, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İbrahim Özel, Kula İlçe Jandarma Komutan vekili Kıdemli Başçavuş Nedim Yerli, Kula İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.