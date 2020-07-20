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Kula Ziraat Odası Başkanı Topal'ın acı günü

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal’ın eşi Fethiye Topal, uzun yıllardır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü.

Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın eşi Fethiye Topal, uzun yıllardır mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Topal'ın vefat haberi, Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.


Yaklaşık 10 yıl önce kanser teşhisi konan ve 10 yıldır kanserle mücadele eden Kula Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'ın eşi 54 yaşındaki Fethiye Topal, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Salihli'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavisine devam edilen Fethiye Topal (54), doktorların tüm çabasına rağmen amansız hastalığa yenik düştü. Topal'ın vefat haberi ise Kula'da büyük üzüntüye sebep oldu.


10 yıldır savaş verdiği kansere yenik düşen Fethiye Topal'ın cenazesi, 21 Temmuz Salı günü saat 12.00'da Şah Süleyman Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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