Kula'da ‘1 karne, 2 kitap' projesi

Türkiye genelinde olduğu gibi Kula'da da öğrenim gören 6 bin 797 öğrenci karne alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Karne dağıtım töreni yapılan Rafet Üçelli Ortaokulunda, ‘Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında '1 karne 2 kitap' etkinliği gerçekleştirilerek karne alan öğrencilere 2 de kitap hediye edildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, okullarına giderek karnelerini almak için bekleyen öğrenciler, düzenlenen törenlerin ardından öğretmenlerinin ellerinden karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. İlçede toplamda 6 bin 797 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Kula Rafet Üçelli İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen karne törenine, Kula Kaymakamı Kemal Duru'da katıldı. Öğrencilere karnelerini Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen ve Şube ;Müdürleri İsa Ekiz ile Hüseyin İzci'nin ellerinden aldı.

Kula'da toplamda 48 okulda 6 bin 797 öğrenci ile 581 öğretmenin yarıyıl tatiline çıktığı öğrenilirken, okulların 03 Şubat Pazartesi günü açılacağı bildirildi.

Rafet Üçelli'den ‘1 karne, 2 kitap' projesi

Karne dağıtım töreni yapılan Rafet Üçelli Ortaokulu, ‘Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında bir etkinlik düzenledi. Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan MANEP 2023 - "Manisa her yerde okuyor" projesi kapsamında ‘1 karne, 2 kitap' sloganından yola çıkarak öğrencilere karne yanında 2 adet kitap hediye eden okul yönetimi, 15 tatilin sonunda dağıttıkları kitaplarla ilgili ölçme ve değerlendirme sınavı da yapacak. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının aşılanması için hazırlanan projenin kitaplarını, karne dağıtım töreni için okulu ziyaret eden Kaymakam Kemal Duru ve beraberindekiler dağıttı.

Manisa Valiliği tarafından başlatılan MANEP 2023 - "Manisa her yerde okuyor" projesine Kula'dan çeşitli projeler ile destek verdiklerini ifade eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, bu kapsamda Rafet Üçelli Ortaokulu'nun başarılı bir projeye imza attığına dikkat çekti. Kitap okumanın önemine değinen Kaymakam Duru, “Öğrenci kardeşlerimizden istediğimiz bir şey var, o da kitap okumaları. Manisa Valiliğimizin çatı projesi olan MANEP 2023'ün içerisinden onlarca eğitim projesi var. bunları kısaca özetleyecek olursak temeli okumak. Eğer okursak, okuma kültürünü yaygınlaştırırsak birçok şeyin hallolacağını düşünüyoruz. Buradaki okulumuzun ayırt edici bir özelliği de var. Tüm okullarımızda kütüphanemiz var ama, biz burada Manisa Valimizi Ahmet Deniz'in katkılarıyla zenginleştirilmiş kütüphane yapacağız inşallah. Bunun da başlangıç aşaması olarak, okul yönetimi güzel bir proje düşünmüş. ‘1 karne, 2 kitap' sloganıyla yola çıkan okul yönetimi, öğrencilerimize karnelerinin yanında 2 kitap hediye ettiler. Öğrencilerimiz, karneleri ile beraber kitaplarını da aldılar ve 15 günde bu iki kitabı bitirecekler. Biz de böylelikle ‘Manisa her yerde okuyor' sloganı altında ‘Kula her yerde okuyor' diyoruz ve bunu desteklemek için her fırsatı bir vesile olarak görüyoruz. Öğrencilerimize ikişer kitap dağıttık. Kitapların öğrencilerin gelişimlerinde kişisel, sosyal ve her türlü psikolojik gelişiminde fevkalade faydalı olacağını düşünüyorum. Bunu düşünen Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bu iş, öğretmenlerimizin ilgisiyle olacak. İdealist öğretmenlerimiz bu işte elini taşın altına koyacak ve öğrencilerin kitap okuma gelişimini, kitap okuma kültürü gelişinceye dek takip edecekler. Öğretmen arkadaşlarımızdan bunun önemini idrak etmelerini ve var gücü ile bu zamana kadar olduğu gibi çalışmalarını bekliyoruz.” dedi.

Manisa Valiliğinin projesine çeşitli etkinlikler ile destek verdiklerine değinen Rafet Üçelli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Suphi Aksoy, “Manisa Valiliğinin başlatmış olduğu MANEP 2023 - 'Manisa her yerde okuyor' projesi kapsamında, biz de Rafet Üçelli Ortaokulu olarak ‘1 karne, 2 kitap' projesi başlattık. Öğrencilerimize 15 tatilde bedenleriniz dinlensin ama beyinlerin dinlenmesi diyerek okumanın önemini kavratmak için ikişer tane kitap hediye ettik.” ifadelerini kullandı.