Kula'da 2 uzman doktor göreve başladı

Kula Devlet Hastanesinde uzun zamandır eksik olan Genel Cerrahi ve Dahiliye branşlarına uzman doktorlar atanarak görevlerine başladı.

Ege Üniversitesi Dahiliye bölümünden mezun olan ve ilk görev yeri olarak Kula'ya atanan Uzm. Dr. Esra Özsoy Kayaokay, hastane dahiliye servisinde hasta kabulüne başladı.

Genel Cerrahi branşında ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mezun olan ve Alaşehir Er Eğitim Alayı, GATA Genel Cerrahi bölümü ve Mareşal Çakmak Devlet Hastanelerinde çalışan Op. Dr. Doğukan Akçay da göreve başladı.

Yeni göreve başlayan doktorları ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulunan Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Onur Kahya, Kula'daki önemli eksiklerden ikisinin daha giderildiğini belirtti. Haftanın belirli günlerinde gelen Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları branşlarındaki doktor atamalarının da yapıldığını, atanan doktorların en kısa süre içerisinde göreve başlayacaklarını belirten Uzm. Dr. Kahya, yeni doktorların hasta kabulüne başladığını hatırlattı.