Kula'da 2023 eğitim vizyonu toplantısı yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde 'Manisa 2023 Mesleki ve Teknik Vizyon Tanıtım' toplantısı yapıldı.

Kula'da Kaymakam Kemal Duru'nun başkanlığında Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda okul müdürlerinin katılımı ile 'Manisa 2023 Mesleki ve Teknik Vizyon Tanıtım' toplantısı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının başkanlığını Kula Kaymakamı Kemal Duru yaparken, Kula'da eğitim veren meslek liselerinin okul müdürleri birer sunum gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, öğretmenlerin en değerli ürün olan insanı yetiştirdiğini ifade ederek, “Bir anne-baba gibi neticede çocuklarımızı emanet ettiğimiz kıymetli insanlarsınız. Tamamen duygusal olabiliyor bazen çocuklarımızın geleceğe hazırlanması. Onlara maddi, manevi duyguların aşılanması ve sosyal anlamda topluma kazandırmaları için büyük çaba sarf ediyorsunuz. Verdiğiniz hizmetin ölçülebilirliği kolay değil, neticede bir kamu hizmeti gerçekleştiriyorsunuz ama bunu net ölçülerle vermek mümkün değil” dedi.

2023 Eğitim Vizyonu ile bireyin kendisini bilmesini ve tanımasını sağlamanın amaçlandığını belirten Kaymakam Duru, “Bütüncül bir yaklaşımla ele alınmış, topyekun her açıdan, her alanın tek tek değerlendirildiği bu konuda yapılması gerekenlerin ortaya konulduğunu görüyoruz. İnsan odaklı olduğunu zaten söyledik insan odaklı demek başka şeylerin ihmal edileceği anlamına gelmez. Ama esas burada unsur insan unsuru” şeklinde konuştu.

Program ile sadece öğrencilerin gelişiminin değil öğretmenlerin de kendilerini geliştirmesinin amaçlandığını ifade eden Kaymakam Duru, “Bununla birlikte öğretmenlere, idarecilere yönelik Lisans Üstü Eğitim Programlarından bahsediliyor. Sadece lisans eğitimi almış öğreticiler, eğiticilerden ziyade bundan sonra akademik hayatın liselere girmesi söz konusu. Ortaokulda, ilkokulda bütün idareci ve öğretmenlerin bir şekilde lisansüstü eğitim alarak akademik hayata da adım atmaları sağlanacak, bunun mutlaka faydası olacaktır. Çünkü dünyadaki gelişmeleri oturduğunuz yerden takip etmeniz mümkün değil, bunun bilimsel araştırmaları, incelemeleri buna ilişkin çalışmaları incelediğinizde farkına varacaksınız. Biliyorsunuz ki eğitim-öğretim alanında da çok ileri görüşler, yeni düşünceler ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.

Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için her şeyden önce toplumun yetiştirilmesi gerektiğini, çocukların iyi bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Duru, “Şuan bilgiye ulaşmak çok kolay, Z kuşağı denilen yeni nesil artık sanki her şeyi anne karnında öğrenmiş ve doğmuş gibi bir gençlik. Çünkü her yerden bilgi toplama söz konusu, bilginin bu kadar fazla olduğu bir dönemde önemli olan doğru yolu göstermek, rehberlik edebilmek, öğretmenlerimizin, hocalarımızın, idareci arkadaşlarımızın yapacağı en önemli şey onlara rehberlik edebilmek, yönlendirebilmek, empoze etmeden, bilgi baskısı altına almadan kendi geleceklerini dahil etmelerine yardımcı olunması amaçlanıyor.” dedi.

Kaymakam Duru, 2023 eğitim vizyonuna yönelik beklentilerini öğretmenlerle paylaştıktan sonra öğretmenlerin süreçle ilgili düşüncelerini aldı.

Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen Manisa 2023 Mesleki ve Teknik Vizyon Tanıtım toplantısına Kaymakam Kemal Duru'nın yanı sıra, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hüseyin İzci ile İsa Ekiz, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci grupları da katıldı.