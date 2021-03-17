Kula'da 225 personelle haftalık tematik denetim yapıldı

Manisa'nın Kula ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında kurum amirleri ve 225 personelin katılımı ile denetim yapıldı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşların Covid-19 kurallarına uyup uymadığı kontrol edilirken, vatandaşların toplu olarak bulunabileceği kafeterya, kıraathane, market ve restoranlar gibi işyerleri denetlendi.

Kula'da Kaymakam Kemal Duru'nun da katıldığı kurum amirleri, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan Dinamik Denetim Modelinin hayata geçirildiği belirtilen genelge kapsamında denetim gerçekleştirdi. 225 personel ve kurum amirlerinin yaptığı denetimler kapsamında umuma açık işyerleri denetlenerek, esnaf ve vatandaşlara uyarılar yapıldı. Kontrollü normalleşme adımları ile birlikte esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarının sürdürülmesi için hatırlatmalar da yapılırken, hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.