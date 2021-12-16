Kula'da 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet güçleri, yolcu otobüsünde seyahat eden bir şüphelinin çantasında piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan ve yeşil reçete ile satılan 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çantada çıkan sentetik uyuşturucu haplara da el konuldu.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 20.15 sıralarında Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen bir istihbarat doğrultusunda harekete geçti. Şüpheli bir şahsın yolcu otobüsü ile uyuşturucu hap taşıyacağı yönünde bilgi alan emniyet güçleri, bahse konu yolcu otobüsünü Kula Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği önünde durdurdu. Yapılan çalışmalarla, şüpheli O.K.'nin (24) Uşak'a gitmek için İzmir'den yola çıktığını tespit eden ekipler, şahsın yapılan ön incelemesinde satılması yeşil reçeteye bağlı, piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan toplam 3 bin 744 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli O.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen haplara da el konuldu. Şüpheli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.