Kula'da 4 okulda LGS tercih komisyonu oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı 2019 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması ile öğrenci ve velileri tercih heyecanı sararken, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 4 okulda LGS tercih komisyonu oluşturularak Kula'daki ortaokulların öğrenimini tamamlayan 585 öğrenciye tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki tercih sürecini öğrencilerin ve velilerin en iyi şekilde geçirmeleri hem de öğrencilerin bir üst öğrenime istedikleri okullarda devam etmelerine rehberlik amaçlı oluşturulan Tercih Danışmanlık Komisyonları Kula'da belirlenen yerlerde hizmet veriyor. İlçe Milli eğitim Müdürü Adem Sümen, beraberindeki Şube Müdürleri Hüseyin İzci ve İsa Ekiz ile birlikte ortaöğretim kurumlarına tercih yapacak öğrenciler için kurulan Tercih komisyonlarını ziyaret ederek, görevli öğretmenlerden bilgi aldı. Tercih yapmak için okullara gelen öğrenciler ve velileri ile de sohbet eden Milli Eğitim Müdürü Sümen, öğrencilerin ortaöğretim hayatlarında başarılar diledi.

Tercih işlemleri ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, “8'inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir. Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılması gerekiyor. Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. 'Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere 'Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ile 'Pansiyonlu Okullar' tercih ekranı açılmayacaktır.” ifadelerini kullandı.