Kula'da 55. Kütüphane Haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 55. Kütüphane Haftası, düzenlenen programla kutlandı.

55. Kütüphane Haftası, Zafer İlkokulunun düzenlemiş olduğu programla, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı Kültür Merkezi Konferans Salonunda kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı okul öğretmenlerinden İlyas Harmandalı yaptı. Harmandalı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu, koro ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Hafta münasebetiyle ilçede farklı meslek grupları ile yapılan sokak röportajının izletilmesinin ardından, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

55. Kütüphane Haftası dolayısıyla Zafer İlkokulu tarafından düzenlenen programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanvekili Vedat Yılmaz, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ve Hüseyin İzci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.