Kula'da 6 bin 541 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kula'da yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Vali Muzaffer Ecemiş İlk ve Ortaokulunda tören düzenlendi. Okulun 8/B sınıfı öğrencilerinden Arife Gülmez'in çaldığı ilk zil sonrası öğrenciler, 3 aylık tatilin ardından ders başı yaptı.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin ardından ders başı yapan öğrenci ve öğretmenler yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın mutluluğunu yaşadı. Vali Muzaffer Ecemiş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende konuşma yapan okul öğretmenlerinden Mehmet Gündüz, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere başarılar getirmesini temenni ederek, "Bir eğitim ve öğretim yılına daha başlarken öğrencilerimiz, okula tekrar merhaba demenin sevincini, biz öğretmenler de sevgili öğrencilerimize kavuşmanın mutluluğu ve aynı zamanda gururunu yaşıyoruz. Sevgili öğrenciler ikinci evinize hoş geldiniz. İlköğretim, eğitimin ilk ve temel basamağıdır. Bize yaşam boyu gerekli olan bilgi ve becerilerin temeli ilköğretimde atılır. Okul insanın şekillendirildiği yerdir. Bize ve öğrencilere şu andan itibaren büyük bir görev düşmektedir. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimiz için başarılı geçmesi dileği ile saygılarımı sunarım” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını temenni eden Kula Kaymakamı Kemal Duru ise, “Öğrencilerimizin bu yıl derslerine daha fazla çalışarak başarınız zirvesine ulaşacaklarını ve bu başarıda öğretmenlerimizin de büyük katkısı olacağını inanıyorum. Bizde Kula'da eğitim seviyesini yükseltebilmek adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Öğretmen ve öğrencilerimizin derslere olan ilgilisi ve başarısı ile bizim de çalışma gayretimiz bir kat daha artıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da Kula olarak göstereceğimiz başarılarla Manisa'da adımızdan söz ettiren bir ilçe olacağımıza inanıyorum. Yeni öğretim yılı öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Okulun 8/B sınıfı öğrencilerinden Arife Gülmez'in çaldığı ilk zil sonrası öğrenciler, 3 aylık tatilin ardından ders başı yaptı. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle coşkuyla sınıflarına giren öğrenciler, masalarının üzerinde kitaplarını hazır halde buldu. Kula'daki 48 eğitim kurumu ve okulda, 604 öğretmen ve idareci ile 6 bin 541 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığı bildirildi.

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili için Vali Muzaffer Ecemiş İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İsa Ekiz ve Hüseyin İzci ile öğrenci velileri katıldı.