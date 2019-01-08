Kula'da 776 öğrenciye güvenli gıda eğitimi verildi

Kula Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlilerince, 776 öğrenciye ‘Güvenli gıda eğitimi' verildi.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle 2017-2018 eğitim öğretim yılında başlanan ‘Okullarda Gıda Güvenirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirme' hedefi doğrultusunda geçtiğimiz öğretim yılı içerisinde toplam 15 okulda 1085 öğrenciye güvenli gıda eğitimi verilmişti. Proje kapsamında bu yıl devam eden çalışmalara Kula'ya bağlı kırsal mahallelerde bulunan okullar da eklenerek, öğrencilere güvenli gıda eğitimleri verilmeye devam ediyor. 2018-2019 eğitim öğretim yılı kapsamında devam eden seminerlerde, bu yıl 16'ncı okul olan Kula Jeopark Ortaokulu toplantı salonunda verilen seminerle, güvenli gıda eğitimi alan öğrenci sayısı 776'ya yükseldi.

Proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kula Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu, “Eğitimlerde; 'Güvenilir gıda nedir?', 'Gıdaların muhafazasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?', 'Gıda satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?' gibi soruların cevapları verilirken, hijyen, temizlik ve dezenfeksiyon kavramları ile kişisel hijyen kuralları anlatılarak öğrencilerimiz konu hakkında bilinçlendirildi" dedi.

Seminere katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru da, güvenli gıda eğitimi alan öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Özellikle küçük yaşlarda beslenmenin, sağlıklı gelişme açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Kaymakam Duru, öğrenci velilerinin bu konu üzerindeki hassasiyetlerini artırması gerektiğini söyledi. Sağlıklı gelişmenin güvenli gıda tüketimi ile olacağını da vurgulayan Kaymakam Duru, eğitime katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Güvenli gıda eğitimlerine önümüzdeki eğitim öğretim döneminde de devam edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Eğitime, Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun yanı sıra, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Bilgin Sarısu, görevli öğretmenler, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.