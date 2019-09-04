Kula'da 97'nci kurtuluş coşkusu

Manisa'nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Kula'nın Kurtuluşu ve Şehitleri Anma Günü" programı düzenlendi. Kula Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitleri anma yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların yoğun katılımı ile Hisarkapı mevkiinden başlayan şehitleri anma ve kurtuluş yürüyüşüne, Kula Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Büyük Taarruz Bisiklet Grubu üyeleri, Kulalı Cirit Grubu üyeleri ile protokol üyeleri eşlik etti.

Şehit Ömer Halisdemir Yunus Emre Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından kurtuluş etkinlikleri programına geçildi. Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, günün anlam ve önemine belirten bir konuşma yaptı. Başkan Tosun'un ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Kula'nın kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı. Konuşmaların ardından öğrenciler kurtuluş gününe dair şiirler ve kompozisyonlar okudu. Etkinlikler, Kula Belediyesi Halk Oyunları, cimnastik dans gösterileri, yaren gösterileri ile devam etti. Programa katılan yüzlerce vatandaş, etkinliklerin sonunda öğrencileri ayakta alkışladı.

Etkinlikler, bu akşam gerçekleştirilecek ünlü pop sanatçısı Ece Seçkin konseri ile son bulacak.

Kula'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programına, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Okan Gelici, Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Milliyetçi Hareket Partisi Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları gaziler ve öğrenciler katıldı.