Kula'da Ahilik Haftası kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Ahilik Haftası kutlamaları vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kula'da Ahilik Haftası münasebetiyle Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Kula'daki sivil toplum kuruluş başkanlarının Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan yaptı. Ahiliğin önemine dikkat çeken Başkan Şadan, “Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir.” dedi. Şadan, ahilik teşkilatının milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Şadan'ın ardından konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Ahilik haftasının maksadı, ahilik kültürünü halkımıza anlatmak, esnaf ve sanatkarın yaşadığı sıkıntıları yetkililere anlatabilmektir. Ahiliğin temelinde kardeşlik, barış, huzur ve ahlak vardır. Ahiliğin kendi içinde kuralları vardır. Ahi; alnı açık olmalı, eli açık, cömert, yardımsever olmalı, sofrası, kapısı açık olmalı, dilini, yalandan gıybetten, iftiradan bağlamalı, gözünü ayıp aramaktan, elini haramdan bağlamalı, belini bağlamalı, kimsenin namusuna göz dikmemelidir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Esnaf Sanatkarlar Odası Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şet kuşatma töreni yapıldı. Katılımcılar tarafından ilgiyle izlenen şet kuşatma töreni ayakta alkışlandı. Daha sonra geçmişi bir asra dayanan yaren kültürünün Kula'daki en köklü yaren ekibi, gösteri yaptı. Gösterilerin tamamlanmasının ardından yılın ahilerine, eski oda başkanlarına ve esnaflıkta 25 yılını doldurmuş esnaflara gümüş anahtar onur belgeleri verildi.

Program, aşure ikramının ardından son buldu

Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla hazırlanan programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.