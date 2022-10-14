Kula'da Ahilik Haftası kutlandı

Kula'da Ahilik Haftası münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Kula'da Ahilik Haftası münasebetiyle Kula'daki sivil toplum kuruluşları ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan yaptı. Ahiliğin önemine dikkat çeken Başkan Şadan, “Ahilik, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağıdır. Ahilik teşkilatı aynı zamanda Anadolu'da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlenmiştir.” dedi. Başkan Şadan, ahilik teşkilatının milletin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Günün önemine binaen yapılan konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılırken, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu. Kula esnafları ile ahilik haftası dolayısıyla yapılan video gösterimi de yapılırken, Kula Yaren Ekibi'nin gösterilerinin ardından program son buldu. Program sonunda katılımcılara ve vatandaşlara lokma ikramı da yapıldı.

Kula'da bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla hazırlanan programa, Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş başkanları, daire amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.