Kula'da amatör spor haftası kutlamaları başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 07-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri, düzenlenen törenle başladı.

Kula'da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 07-13 Ekim Amatör Spor Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel "Amatör Spor Haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızım düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi, spora yönlendirilmiş çocuk ve gençlerimizin, bağlı oldukları kulüplerinin ve başarılı sporcularımızın halkımıza tanıtılması, yeni bireylerin spora kazandırılması, amatör spor branşlarına gerekli desteğin verilmesine ilişkin sosyal sorumluluk duygusunun oluşturulması yoluyla kişi ve kurumların sponsorluk yapmaya teşvik edilerek, spora katılımın üst seviyede sağlanması, haftanın anlam ve önemine ilişkin düzenlenecek etkinlikler ile Kula'da spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amaçlamaktayız" dedi.

Kaymakamlık olarak her türlü spor faaliyetlerine destek verdiklerini belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, Amatör Spor haftasını kutladı.

Kent meydanında yapılan programın ardından kortej yürüyüşüne geçildi. Protokol üyeleri ve öğrenciler, Yunus Emre Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde ellerindeki pankartlarla birlikte şehir turu attılar. Kent meydanından başlayan kortej yürüyüşü, ilçe şehitliğinde dualar edilmesinin ardından son buldu.

Amatör spor haftası kutlamaları, düzenlenecek olan çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen Amatör Spor Haftası etkinliklerine, Kaymakam Kemal Duru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Özel, Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, beden eğitimi öğretmenler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.