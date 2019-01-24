Kula'da ‘Bilgelik Atölyesi' açılıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Bilgelik Atölyesi” projesi kapsamında oluşturulan kütüphane, hizmete açılmak için gün sayıyor. Hazırlıkları devam eden kütüphaneyi ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, yetkililerden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen ve Kula'da İlim Yayma Cemiyetinin katkılarıyla düzenlenen gençlere yönelik "Bilgelik Atölyesi" kütüphanesi, hizmete açılmaya hazırlanıyor. Son hazırlık çalışmaları devam eden atölyeyi ziyaret eden Kula Kaymakamı Kemal Duru, İlim Yayma Cemiyeti Kula Şube Başkanı Halil İbrahim Kiremitçi'den bilgi aldı. İçerisinde kitapların, zeka oyunlarının, dergilerin ve çeşitli projelerin yer aldığı kütüphanede gençlerin doyasıya vakit geçirebileceğini ifade eden Kiremitçi, kütüphanede kendilerini geliştirmek isteyen gençlere yönelik birbirinden güzel projelerin yer aldığını ifade etti.

Kula Kaymakamlığı olarak bu projeye destek verdiklerini belirten Kula Kaymakamı Kemal Duru, hazırlıkların tamamlanmasının ardından hizmete açılacak kütüphanenin Kulalı gençlere oldukça faydalı olacağını söyledi. Kitap okumak, dergi incelemek, zeka oyunları oynamak ve güzel zaman geçirmek isteyen gençlerin rahatlıkla ziyaret edebileceği bir projenin hizmete açılmasına katkıda bulunmanın mutluluk verici olduğunu kaydeden Kaymakam Duru, hayırseverlerin desteği ile bu projenin kapsamının daha da genişletilebileceğini vurguladı. Gençlerin talebine göre çeşitli etkinliklerin de eklenebileceği bu kütüphaneye tüm gençleri davet eden Kaymakam Duru, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Bilgelik Atölyesi” projesini Kula'da hayata geçiren İlim Yayma Cemiyetine teşekkür etti.