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Kula'da bir tarihi ev daha restore ediliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula’daki tarihi Rahmi Erdil Evi’ndeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula'daki tarihi Rahmi Erdil Evi'ndeki yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 1 Milyon 100 bin liraya tamamlanacak olan tarihi yapının restorasyon çalışmaları bittikten sonra sonra butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula'daki tarihi yapıların turizme kazandırılması amacıyla yaptığı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tarihi Rahmi Erdil Evi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokusu eşsiz mimarisi ile Kültür dünyasına armağan edilen Tarihi Kula Evleri'nde başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla turizm faaliyetlerinin de artması ve ilçenin daha çok tanınması amaçlanıyor. Rahmi Erdil Evi'nin restorasyonu 1 milyon 100 bin liraya tamamlanacak. Proje tamamlandığında tarihi evin butik otel olarak hizmet vermesi planlanıyor. Tarihi yapı iki kattan oluşuyor ve 700 metrekarelik bir alan üzerinde bulunuyor.

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