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Kula'da çıkan anız yangını korkuttu

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde çıkan anız yangınında sulama hortumlarının yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde çıkan anız yangınında sulama hortumlarının yanması sonucu maddi hasar meydana geldi. Çevrede panik oluşturan yangın, itfaiye ekiplerinin yerinde müdahaleleri ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bugün 16.30 sıralarında Dereköy Mahallesi bağlısı Manaklar Mahallesi Üçpınarlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı anız yangını çıktı.


Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında sulama hortumlarının yanması sonucu maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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