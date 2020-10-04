Kula'da çıkan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü

Manisa'nın Kula ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.00 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak alanı mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alan içerisinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangının ihbar edilmesi ile bölgeye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Salihli ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlattı.